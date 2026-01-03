پویش نهالکاری به مناسبت روز پدر و گرامیداشت سردار دلها
پویش نهالکاری همزمان با میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) و سالگرد شهادت سردار سلیمانی در مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ همزمان با میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر و همچنین سالگرد شهادت سردار رشید کشورمان حاج قاسم سلیمانی، امروز جمعی از دوستداران طبیعت و همیاران منابع طبیعی در استان اقدام به کاشت نهال کردند.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری، توسعه نهالکاری در اراضی ساحلی را یکی از برنامههای مهم این سازمان دانست و گفت: ۱۷۰۰ هکتار از عرصههای ساحلی در شمال کشور برای کاشت نهال انتخاب شده است.
اشرفی پور افزود: ۸۰۰ هکتار از این عرصهها تاکنون نهالکاری و مقرر شده است ۹۲۰ هکتار دیگر در مناطق چهارگانه شمال نهالکاری خواهد شد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری نیز با بیان اینکه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نهال امسال در مازندران تولید شده است، گفت: ۲ هزار هکتار از عرصههای منابع طبیعی برای کاشت درخت در قالب زراعت چوب اختصاص یافته است.
باقری جامخانه افزود: در پویش نهالکاری به مناسبت میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علی (ع) و سالگرد شهادت سردار سلیمانی ۱۲۰۰ اصله نهال در منطقه ساری غرس شده است.
پویش نهالکاری علاوه بر منطقه ساری در شهرستانهای غرب مازندران نیز انجام شد.