به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان گفت: در این مرحله استحکام‌بخشی، تثبیت و حفاظت از سازه اصلی بنا در دستور کار قرار دارد تا از بروز آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود.

سپهر زارعی افزود: در ادامه طرح مرمت، تعمیر و بازسازی سقف، مرمت بادگیر به‌عنوان یکی از عناصر شاخص معماری بنا، سامان‌دهی فضا‌های داخلی و مرمت نما‌های داخلی و بیرونی با رعایت اصول فنی و ضوابط مصوب میراث‌فرهنگی اجرا خواهد شد.

وی گفت: خانه تاریخی قاضی یکی از آثار شاخص و ارزشمند رویدر است که به‌دلیل ویژگی‌های معماری بومی و جایگاه فرهنگی خود، نقش مهمی در بازخوانی تاریخ و هویت این شهر ایفا می‌کند و آغاز مرمت آن، پاسخی عملی به ضرورت صیانت از میراث فرهنگی است.

خانه تاریخی قاضی در شهر رویدر از توابع شهرستان خمیر واقع شده و از بنا‌های شاخص دوره قاجاریه است.

خانه تاریخی قاضی در سال ۱۳۸۷ به شماره ۲۴۴۹۲ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و از نظر تاریخی، معماری و هویتی اهمیت ویژه‌ای در منطقه دارد.