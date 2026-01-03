جاده دسترسی به ایستگاه تلویزیون و مخابرات کوه نرمه در بخش وردشت سمیرم بارگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار سمیرم گفت: در پی بارش‌های اخیر و افزایش قابل توجه حجم برف در ارتفاعات، عملیات برف‌روبی و بازگشایی جاده دسترسی به ایستگاه تلویزیون و مخابرات با تلاش نیرو‌های شهرداری شهر فتح‌آباد برف روبی فراهم شد.

محمود مسلم زاده افزود: این اقدام با هدف حفظ پایداری ارتباطات و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌های حیاتی منطقه در کوتاهترین زمان ممکن صورت گرفته و پس از تلاش مداوم عوامل اجرایی شهرداری فتح آباد با سه دستگاه ماشین برف روب بعد از ۲۴ ساعت برف روبی بازگشایی و ایستگاه تلوزیون این بخش وصل شد.

بخش وردشت با ۵۰ روستا در شمال سمیرم قرار دارد.