دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا دقایقی پیش با صدور بیانیه‌ای، از تجاوز نظامی آمریکا به خاک این کشور خبر داد و به صورت رسمی اعلام کرد مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، فرمان اجرای وضعیت اضطراری خارجی (وضعیت جنگی) و آغاز فوری مبارزه مسلحانه را امضا کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ در بیانیه رسمی دولت ونزوئلا آمده است: جمهوری بولیواری ونزوئلا تجاوز نظامی بسیار شدید دولت فعلی آمریکا علیه قلمرو و جمعیت ونزوئلا را در مناطق غیرنظامی و نظامی شهر کاراکاس (پایتخت) و ایالت‌های میراندا، آراگوآ و لا گوایرا، با شدیدترین لحن محکوم کرده و به جامعه جهانی گزارش می‌دهد. ونزوئلا این حمله را نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد (به‌ویژه بند‌های ۱ و ۲) و تهدیدی مستقیم برای صلح و ثبات آمریکای لاتین و جان میلیون‌ها نفر می‌داند. نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، با امضای فرمانی ویژه، در سراسر قلمرو ملی وضعیت اضطراری ناشی از تهدید خارجی (Estado de Conmoción Exterior) اعلام کرد.

بر اساس این بیانیه:

۱. تمام طرح‌های دفاع ملی طبق قانون اساسی و قانون امنیت ملی فعال شده‌اند.

۲. فرماندهی دفاع همه جانبه و ارگان‌های مدیریتی دفاع در تمام ایالت‌ها و شهرداری‌ها فوری مستقر شده‌اند.

۳. دستور گذار فوری به مبارزه مسلحانه برای حفاظت از حقوق مردم و نهاد‌های جمهوری صادر شده است.

دولت ونزوئلا با شعار «مردم به خیابان»، از تمامی نیرو‌های اجتماعی و سیاسی خواسته است تا طرح‌های بسیج عمومی را فعال کنند. در این بیانیه تأکید شده است: مردم ونزوئلا و نیرو‌های مسلح ملی بولیواری، در یک اتحاد کامل مردمی-نظامی-پلیسی، برای تضمین حاکمیت و صلح در صحنه حضور دارند.

کاراکاس هدف این حمله را تسلط بر منابع استراتژیک ونزوئلا، به ویژه نفت و مواد معدنی و تلاش برای درهم‌شکستن استقلال سیاسی کشور از طریق زور توصیف کرده است.

این بیانیه با یادآوری تاریخ مبارزات ضد استعماری ونزوئلا و با استناد به جمله تاریخی سیپریانو کاسترو (رئیس‌جمهور اسبق) در سال ۱۹۰۲ اعلام کرد: پای نحس بیگانه، خاک مقدس میهن را آلوده کرده است؛ اما امروز با روحیه بولیوار و میراث‌دارانش، ملت برای دفاع از استقلال خود به پا خاسته است.

دولت ونزوئلا ضمن اعلام شکایت رسمی به شورای امنیت سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل، جنبش عدم تعهد و جامعه کشور‌های آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC)، تصریح کرد: ونزوئلا با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق اعمال دفاع مشروع برای محافظت از مردم، قلمرو و استقلال خود را محفوظ می‌دارد و از ملت‌ها و دولت‌های جهان می‌خواهد در همبستگی فعال با این کشور بسیج شوند.