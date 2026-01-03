معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در جریان سفر به خوزستان از نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلوواتی مرکز سنجش مهارت اهواز، بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامحسین محمدی رییس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در جریان سفر به خوزستان از نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلوواتی مرکز سنجش مهارت اهواز، بازدید کرد و در جریان مجموعه اقدامات انجام شده در خصوص نصب و راه‌اندازی این نیروگاه قرار گرفت.

این نیروگاه به‌عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی خوزستان، در راستای اجرای تکالیف قانونی و با هدف توسعه و حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر، توسط اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان احداث شده است.

بر اساس برآورد‌های فنی، در صورت وجود پنج ساعت تابش مفید خورشید در روز، این نیروگاه قابلیت تزریق حدود یک مگاوات برق به شبکه سراسری کشور را دارد.

این نیروگاه اولین نیروگاه ۲۰۰ کیلوواتی در بین مراکز فنی و حرفه‌ای کشور است که مساحت آن ۲۲۰۰ متر مربع و بودجه طرح ۶.۶ میلیارد تومان بوده است.