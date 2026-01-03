پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی کمیته هماهنگی امور مرزی در اطلاعیه ای از تمدید تعطیلی سهروزه تردد مرزنشینان و رویه تجارت چمدانی در مرز تمرچین خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روابط عمومی کمیته هماهنگی امور مرزی در اطلاعیه ای اعلام کرد : با توجه به بارش برف و کولاک شدید در شهرستان پیرانشهر و درخواست مسئولان مرز حاج عمران اقلیم کردستان، بهمنظور حفظ ایمنی مرزنشینان، پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، رویه تجارت چمدانی در مرز تمرچین در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه (۱۳، ۱۴ و ۱۵ دیماه ۱۴۰۴) بهطور کامل تعطیل خواهد بود.
از تمامی مرزنشینان عزیز درخواست میشود در بازه زمانی مذکور از مراجعه به مرز تمرچین خودداری فرمایند.
با مساعدتهای مقام عالی استان و پیگیریهای مستمر فرماندار پیرانشهر و نماینده مردم شریف شهرستان، ساماندهی تردد و بهره مندی مرزنشینان از ظرفیتهای مرز تمرچین در دستور کار قرار دارد؛ از مرزنشینان عزیز تقاضا میشود با صبر و همکاری، مجموعه دستگاههای مستقر در مرز را همراهی نمایند.