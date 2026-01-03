به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول اجرایی اعتکاف نوعروسان در اصفهان گفت: در آیین معنوی اعتکاف امسال ۵۰ نوعروس آغاز زندگی خود را در خلوت نشینی با معبود پیوند زدند.

افضل لطفی افزود:این اعتکاف فرصتی برای آرامش، همدلی و تقویت بنیان‌های معنوی زندگی مشترک است.

وی ادامه داد:در کنار برنامه‌های عبادی، کارگاه‌ها و نشست‌هایی با محوریت مهارت‌های زندگی مشترک، سبک زندگی اسلامی و ازدواج آسان نیز برای شرکت‌کنندگان برگزارمی شود.

مسئول اجرایی اعتکاف نوعروسان افزود: اعتکاف نو‌عروسان می‌تواند الگویی مناسب برای جوانانی باشد که به دنبال شروع ساده، آگاهانه و ماندگار زندگی مشترک هستند؛ الگویی که در آن معنویت، جایگزین تجمل‌گرایی شده است.