همزمان با ایام البیض جمعی ازنوعروسان اصفهانی با حضور در خلوتگه یار مناجات خود را با معبود آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول اجرایی اعتکاف نوعروسان در اصفهان گفت: در آیین معنوی اعتکاف امسال ۵۰ نوعروس آغاز زندگی خود را در خلوت نشینی با معبود پیوند زدند.
افضل لطفی افزود:این اعتکاف فرصتی برای آرامش، همدلی و تقویت بنیانهای معنوی زندگی مشترک است.
وی ادامه داد:در کنار برنامههای عبادی، کارگاهها و نشستهایی با محوریت مهارتهای زندگی مشترک، سبک زندگی اسلامی و ازدواج آسان نیز برای شرکتکنندگان برگزارمی شود.
مسئول اجرایی اعتکاف نوعروسان افزود: اعتکاف نوعروسان میتواند الگویی مناسب برای جوانانی باشد که به دنبال شروع ساده، آگاهانه و ماندگار زندگی مشترک هستند؛ الگویی که در آن معنویت، جایگزین تجملگرایی شده است.