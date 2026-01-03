پخش زنده
پیش ثبتنام غیرحضوری داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس در حوزه انتخابیه «نقده و اشنویه» از امروز آغاز شده است.
بر اساس دستور وزیر کشور؛ مهلت پیش ثبتنام غیرحضوری از داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی ازامروز شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ تا پایان روز سهشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ به مدت ۴ روز است.
سامانه رسمی ثبتنام انتخابات کشور با رویکرد دقت امنیت و سهولت طراحی شده است. داوطلبان برای آغاز ثبتنام کافی است با رایانه شخصی وارد آدرس keshvar.moi.ir شوند.
مهلت ثبتنام حضوری از داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری نیز از جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ تا پایان روز پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ به مدت هفت روز خواهد بود.
همچنین متقاضیان انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی میبایست ثبتنام خود را طی چهار روز از ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند ۱۴۰۴ نهایی کنند.
همچنین مطابق با این دستور، هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیأتهای اجرایی حوزههای فرعی انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری میبایست از شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ در مدت پنج روز تشکیل و معتمدان اصلی و علیالبدل انتخاب شوند.
همچنین هیئتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه و هیئتهای اجرایی حوزههای فرعی انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی میبایست از یکشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ در مدت چهار روز تشکیل و معتمدان اصلی و علیالبدل انتخاب شوند.
انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در حوزههای انتخابیه «آذربایجان شرقی»، «تهران»، «خراسان جنوبی» و «خوزستان» و نیز انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزههای انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندرانزلی»، «بستانآباد»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر»، همزمان با انتخابات سراسری هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور، جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار میشود.