پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره کل شیلات گیلان گفت: از ابتدای فصل صید امسال تاکنون بیش از ۵۰۰ تن ماهی استخوانی به ارزش ۲۹۷ میلیارد تومان از دریای خزر صید شده که ۵۹ این میزان صید را ماهیان کفال تشکیل میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی اصغر داداش پور در گفتگوی تلفنی با خبرنگار صدا و سیما گفت: با وجود روزهای سرد و بارانی و مواج بودن دریای خزر، صیادان گیلانی از نیمه مهر امسال تاکنون، ۵۵۰ تن انواع ماهیان استخوانی به ارزش ۲۹۷ میلیارد تومان از دریای خزر صید کردهاند.
وی با بیان اینکه بیشترین صید ماهیان استخوانی امسال تاکنون، ۵۹ درصد معادل ۳۲۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم به ماهی کفال اختصاص دارد، افزود: همچنین ۳۹ درصد از صید امسال معادل ۲۱۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم را ماهیان سفید و ۲ درصد را دیگر گونهها مانند سوف و سیم تشکیل میدهند.
سرپرست اداره کل شیلات گیلان گفت: امسال حدود ۳ هزار و ۶۰۰ صیاد عضو ۴۷ شرکت تعاونی پره فعال در استان در نوار ساحلی آستارا تا چابکسر برای صید انواع ماهیان استخوانی و کسب روزی حلال از دریای خزر تلاش میکنند.