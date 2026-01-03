در ماه مبارک رجب و در راستای پویش به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم، پرونده قتل عمد در لرستان با گذشت اولیای دم بسته شد و محکوم به قصاص به زندگی دوباره برگشت.

زندانی محکوم به قصاص با بخشش اولیای دم به زندگی دوباره برگشت

زندانی محکوم به قصاص با بخشش اولیای دم به زندگی دوباره برگشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف لرستان از بخشش نوزدهمین پرونده قتل عمد خبر داد.

این عمل خدا پسندانه به همت هیئت صلح و سازش لرستان و فعالان عرصه صلح و سازش شهرستان خرم‌آباد انجام و سبب آزادی محکم به قصاص پس از چهار سال حبس شد.

یارالله کاکولوند گفت: اولیای دم با آگاهی کامل از حقوق قانونی خود، با قلبی شکسته، اما به احترام ماه رجب و در راستای پویش به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم و در راه رضای خداوند متعال، از حق قصاص صرف‌نظر و زندانی محکوم به قصاص را مورد عفو و گذشت قرار گرفت .

این گذشت بار دیگر جلوه‌ای از فرهنگ ایثار، گذشت و کرامت انسانی در جامعه لرستان را به نمایش گذاشت.