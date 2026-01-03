پخش زنده
در ماه مبارک رجب و در راستای پویش به کرامت فاطمی و گذشت علوی میبخشم، پرونده قتل عمد در لرستان با گذشت اولیای دم بسته شد و محکوم به قصاص به زندگی دوباره برگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان از بخشش نوزدهمین پرونده قتل عمد خبر داد.
این عمل خدا پسندانه به همت هیئت صلح و سازش لرستان و فعالان عرصه صلح و سازش شهرستان خرمآباد انجام و سبب آزادی محکم به قصاص پس از چهار سال حبس شد.
یارالله کاکولوند گفت: اولیای دم با آگاهی کامل از حقوق قانونی خود، با قلبی شکسته، اما به احترام ماه رجب و در راستای پویش به کرامت فاطمی و گذشت علوی میبخشم و در راه رضای خداوند متعال، از حق قصاص صرفنظر و زندانی محکوم به قصاص را مورد عفو و گذشت قرار گرفت .
این گذشت بار دیگر جلوهای از فرهنگ ایثار، گذشت و کرامت انسانی در جامعه لرستان را به نمایش گذاشت.