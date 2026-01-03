به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روح‌اله اسپنانی در جریان بازدید از طرح توسعه نیروگاه شهید سلیمی نکا با بیان این مطلب، افزود: این پروژه با برخورداری از دو واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۸۰ مگاواتی سیکل‌ترکیبی با حجم سرمایه‌گذاری ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان برای کاهش ناترازی برق استان مازندران در حال اجراست که با تکمیل این پروژه، ظرفیت کل نیروگاه نکا به دو هزار و ۷۶۰ مگاوات خواهد رسید.

وی راندمان این واحد‌ها در حالت سیکل‌ترکیبی را بالغ بر ۵۳ درصد برشمرد و گفت: نخستین واحد گازی طرح توسعه نیروگاه تیرماه امسال با ثبت رکورد زمان ۱۳۰ روز نصب و راه‌اندازی شده بود که با تلاش تمامی ارکان پروژه درصددیم واحد گازی جدید را بهار سال آینده در مدت زمان کمتری نصب و راه‌اندازی کنیم.

سرپرست معاونت توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه توربین این واحد گازی وارد سایت نیروگاه شده است، بیان کرد: در کنار تکمیل این پروژه مقدمات اجرای بخش بخار سیکل‌ترکیبی این طرح نیز در دستور کار قرار گرفته است.

اسپنانی خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت تولید برق منطقه مازندران، کمک به افزایش پایداری شبکه برق کشور، اشتغال‌زایی و ارتقای دانش فنی ساخت نیروگاه‌های حرارتی، پاسخ به نیاز روزافزون رشد مصرف برق منطقه ناشی از گسترش صنایع محلی، توسعه کشاروزی و مصارف عمومی و خانگی و... از جمله اهداف اجرای این پروژه است.