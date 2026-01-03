برپایی جشن میلاد امام علی (ع) در بایگ، رخ و کدکن تربت حیدریه
همزمان با ۱۳ رجب جشن میلاد امام علی علیه السلام در شهرها و روستاهای خراسان رضوی برپاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
مردم ولایتمدار بخش بایگ تربت حیدریه با برپایی ایستگاه های صلواتی و توزیع شربت و شیرینی، میلاد امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را گرامی داشتند.
مراسم جشن و شادمانی ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر دیشب در شهرهای رباط سنگ و نسر بخش رخ برگزار شد.
این مراسم با استقبال پرشور اقشار مختلف مردم همراه بود.
مساجد منطقه کدکن تربت حیدریه نیز در شب ولادت با سعادت مولود کعبه حضرت علی (ع) شاهد برگزاری جشن و پذیرای مؤمنان و ارادتمندان آن حضرت بودند.
