دوستداران مکتب مقاومت همزمان با میلاد مولای متقیان حضرت علی (ع) و شهادت سرداران جبهه مقاومت، در مسکو گردهم آمدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ در ششمین سالروز شهادت دو سردار بزرگ مقاومت، سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، جمعی از مسلمانان شیعه و سنی مسکو همزمان با برپایی جشن میلاد مولود کعبه امام علی (ع) یاد و نام سرداران مقاومت را گرامی داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین بختآور رئیس مرکز اسلامی مسکو در این مراسم، سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را ادامه دهندگان راه مولای متقیان امام علی (ع) عنوان کرد و گفت: مکتبی که پایههای آن بر مبارزه با ظلم و بیعدالتی بنیان گذاشته شده، عالمگیر خواهد بود.
«نیزامی بالوگلانوف» رئیس جمعیت اهل بیت مسکو هم گفت: سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس دو شخصیت بزرگی بودند که در میادینِ نبرد با دشمنان اسلام و بشریت پیروز شدند، چرا که تنها به خداوند و اهل بیت تکیه میکردند و تمام دغدغه ایشان دفاع از مظلومان با هر دین و آئینی بود.
«دمیر ساحاروف» مدیر بخش آسیایی اداره دینی مسلمانان اهل سنت روسیه در این مراسم گفت: ژنرال قاسم سلیمانی به طرز غمانگیزی در یک اقدام تروریستی به فرمان ترامپ به شهادت رسید چراکه مورد خشم امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم بود.
وی افزود: علت دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با حاج قاسم این بود که این شهید بزرگ اجازه نداد نقشههای پلید آنها در منطقه پیاده شود.
مدیر بخش آسیایی اداره دینی مسلمانان اهل سنت روسیه تاکید کرد: آمریکاییها تصور میکردند با شهید کردن ایشان میتوانند به اهداف خود برسند اما راه و مکتب ژنرال سلیمانی چنان ریشه دوانیده که هیچگاه نخواهند توانست آنرا بخشکانند.
«فامیل جعفروف» رئیس سازمان دینی شیعیان روسیه هم گفت: شهید قاسم سلیمانی جبهه مقاومت را با الهام از آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی بنیان گذاشت و هدایت کرد.
وی افزود: انقلاب اسلامی در ایران برپایه استکبارستیزی، مقاومت و مبارزه با ظلم و بیعدالتی شکل گرفت و شهیدسلیمانی که پرورش یافته این مکتب بود، همان اصول را در جبهه مقاومت به حقیقت تبدیل کرد.