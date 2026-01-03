پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مراسم سالروز شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با سخنرانی سردار رمضان شریف و با حضور امام جمعه، فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، فرمانده انتظامی شهرستان و جمعی از مردم ولایت مدار کوهبنان در محل مسجد جامع کوهبنان واقع در محله انصار به همت ستاد بزرگداشت هفته مقاومت شهرستان کوهبنان برگزار گردید.
سردار رمضان شریف گفت: انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) میدان جدیدی برای رشد استعدادهای درخشان ایران اسلامی فراهم کرد تا قبل انقلاب خاندان پهلوی، خوانین و دست نشاندهها میدانی برای استعدادهای دیگر قائل نبودند.
وی ادامه داد: سردار دلها مبارزه خود را در جوانی با حکومت پهلوی شروع کرد در دوران دفاع مقدس لشکر ۴۱ ثارالله را پایه ریزی و مدیریت کرد رزمندگان تحت حمایت سردار دلها در ۸ سال دفاع مقدس جنگیدند در حالی که سردار دلها سمبل رزمندگان و کرمانی هاست.
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس افزود: سردار دلها به ما عزت و سربلندی داد هر چه مشهورتر شد متواضعتر و هر مسنتر شد تلاش و فعالیت او افزونتر شد همواره برای ایجاد امنیت، عزت و شرافت ایران اسلامی، فرهنگ اهلبیت و جهان اسلام گام بر داشت.
وی خاطر نشان کرد: سردار دلها همواره گوش به فرمان ولایت بود اخلاص در کنار شجاعت، عقلانیت و ایثار از ویژگیهای سردار دلها بود.
سردار شریف گفت: خداوند را شاکریم در ۴۷ سال خداوند دو رهبر الهی نصیب ما کرد در حالی در سایر کشورها چنین رهبری ندارند باید قدردان این نعمات الهی باشیم.
وی بیان داشت: دشمنان به خوبی دریافتند رمز موفقیت انقلاب رهبریهای الهی سکاندار انقلاب و مردم بعنوان به عنوان مریدان بوده است.
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: اسرائیل و آمریکا اشتباهات صدام را تکرار کردند که به کشور ما حمله نمودند فرمانده هان و دانشمندان هستهای را ترور کردند، اما با آرامش رهبر حکیم انقلاب به جامعه، ملت ایران باز هم به پیروزی رسید و طراحیهای دشمنان به هم ریخت.
وی ابراز داشت: شاگردان حاج قاسم در جغرافیای مقاومت و ملت ایران در پشتیبانی از مقام معظم رهبری امنیت کشور را فراهم و ذلت دشمنان را رقم خواهند زد.
سردار شریف ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه با ناتو و کشورهای اروپایی مواجه بودیم، اما ما پیروز شدیم و دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشتیم.
وی تاکید نمود: در جنگ ۱۲ روزه دشمنان بار دیگر طعم شکست و ذلت را چشیدند، چون ما پیرو حاج قاسم هستیم کسی که تعالیم حیات بخش اسلام را چراغ راه خدمت رسانی قرار داد.