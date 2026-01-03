کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی: از اواخر وقت امشب تا عصر فردا در برخی نقاط بارش خفیف و ملایم باران و برف قابل پیش بینی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی افزود: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی به تدریج از امشب تا فردا شب با عبور امواج ضعیف از تراز میانی جوِ استان افزایش ابر را در منطقه خواهیم داشت.

به گفته وی از اواخر وقت امشب تا عصر فردا در برخی نقاط بارش خفیف و ملایم باران و برف و برای مناطق سردسیر و ارتفاعات این مناطق، بارش پراکنده برف قابل پیش بینی است و در برخی ارتفاعات و مناطق کوهستانی تشکیل مه دور از انتظار نیست که سبب کاهش دید افقی نیز خواهد شد.

لطفی گفت: از امشب افزایش دمای هوا رخ می‌دهد و از فردا با نفوذ زبانه‌های پرفشار، تغییرات دما تا صبح سه‌شنبه کاهشی است و سبب وقوع و تشدید یخبندان در استان خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تاکید کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی شده رعایت سرعت مطمئنه با توجه به لغزندگی سطح برخی جاده‌ها و کاهش دید ناشی از مه و مدیریت مصرف انرژی توصیه می‌شود.