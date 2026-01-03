پخش زنده
بارش پراکنده برف و باران و کاهش دمای هوا به ویژه سرمای شبانه تا پایان هفته آتی پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بررسیها حاکی از فعالیت سامانه بارشی در نواحی شمال غرب و مرکز کشور است.
فعالیت بارشی این سامانه بصورت بارش پراکنده برف و باران طی ساعاتی از بعدازظهر امروز و ساعات شب در اکثرمناطق استان پیش بینی میشود.
هر چند بارشها در مجموع قابل ملاحظه نخواهد بود، اما احتمال شدت گرفتن موقت بارشها در برخی مناطق، بویژه مناطق نیمه شمالی استان وجود دارد که میتواند منجر به اختلال در تردد جادههای کوهستانی و گردنههای استان شود.
با عبور سامانه بارشی و ریزش هوای سرد از عرضهای شمالی دمای هوا از امشب کاهش خواهد یافت و سرمای هوا، بویژه سرمای شبانه تا اواخر هفته تداوم خواهد یافت.
همچنین بر اساس آخرین خروجی مدلها از فردا یکشنبه تا پایان هفته جوی پایدار و بدون پدیده بارشی در استان پیش بینی میشود و به دلیل افزایش پایداری و سکون نسبی جو طی این مدت ظرفیت انباشت آلایندههای جوی در مناطق صنعتی و پرتردد استان افزایش خواهد یافت.