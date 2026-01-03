پخش زنده
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: مراسم معنوی اعتکاف نوجوانان با حفظ و تدبر در آیات منتخب «زندگی با آیهها» برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجتالاسلام محمد منصوری با اشاره به اینکه مرحله سوم نهضت «زندگی با آیهها» در ماههای رجب، شعبان و رمضان در چهارمحال و بختیاری همزمان با سراسر کشور اجرایی میشود، گفت: در این مرحله ۳۰ آیه منتخب در شش موضوع معنویت، استقامت، اتحاد مقدس، تسلیمناپذیری، پیروزی و قرآن انتخاب و تعریف شده و تلاوت، حفظ و فهم این آیات در بین مخاطبان در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه برای مراسم معنوی اعتکاف و ایام البیض آیات منتخب زندگی با آیهها پیشبینی شده است، افزود: در این راستا دفترچهای با عنوان «حالت پرواز» تهیه شده و تعدادی از آنها در اختیار مبلغان و سفیران آیهها خاصه در اعتکافهای نوجوانی و دانشآموزی قرار گرفته تا در مراسم اعتکاف به این آیات پرداخته شود.
منصوری افزود: معتکفین آیات مرتبط با اعتکاف را در طول این سه روز بهطور مداوم تلاوت و حفظ میکنند و با راهبری روحانی و مبلغ مراسم به تدبر درباره آیات میپردازند تا مسیر عمل به آموزههای قرآنی این آیات برایشان فراهم شود.
وی گفت: نسخه الکترونیکی دفترچه حالت پرواز و محتواهای متنوع چندرسانهای متناسب با آیات منتخب در سایت زندگی با آیهها و نیز کانالهای استانی و کشوری زندگی با آیهها در پیامرسان ایتا به ترتیب به نشانی https://eitaa.com/Ayehayzendgi_chb و https://eitaa.com/zendegibaayeha موجود است.