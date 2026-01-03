به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ بانک مرکزی افغانستان امروز در پیامی اعلام کرد: هیچ مجوزی برای فعالیت در بازار فارکس از سوی بانک مرکزی افغانستان صادر نشده و انجام معاملات ارزی در این بازار در سراسر این کشور ممنوع است.

بانک مرکزی افغانستان با تاکید بر اینکه هیچ نهاد یا فردی اجازه فعالیت در بازار فارکس را ندارد، افزود: معاملات فارکس به دلیل ریسک بالا، موجب از دست رفتن سرمایه مردم می‌شود.

بانک مرکزی افغانستان، بازار فارکس را تهدیدی برای ثبات مالی شهروندان توصیف و نسبت به پیامد‌های آن هشدار داد.

معاملات فارکس به خرید و فروش ارز‌های خارجی در یک بازار جهانی، غیر متمرکز و ۲۴ ساعته می‌گویند که با هدف سود بردن از نوسانات نرخ ارز انجام می‌شود. این معاملات به صورت ارز در برابر ارز صورت می‌گیرد و دست اندرکاران آن با پیش بینی افزایش یا کاهش ارزش یک ارز نسبت به دیگری کسب سود می‌کنند.