با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، مسائل و چالشهای زیستمحیطی واحد تولید درب و پنجره در ارومیه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، از واحد تولید درب و پنجره مستقر در شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه بازدید کرد.
حجت جباری در این بازدید که با همراهی مختار خانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه انجام شد، از بخشهای مختلف این واحد تولیدی شامل خطوط تولید دربهای ضدسرقت، دربهای اتاقی و درب و پنجرههای UPVC بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیت، ظرفیت تولید و نحوه رعایت الزامات زیستمحیطی قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در جریان این بازدید، بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی در واحدهای صنعتی تأکید کرد و استمرار فعالیت صنایع را منوط به توجه جدی به مدیریت پسماند، کنترل آلایندهها و پیشگیری از هرگونه آلودگی دانست.
در ادامه، مسائل و چالشهای زیستمحیطی این واحد مورد بررسی قرار گرفت و بر تعامل و همکاری مستمر میان صنعت و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید مسئولانه تأکید شد.