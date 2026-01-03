مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه دومین برج خشک نیروگاه شهید مفتح همدان پاییز سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: اجرای این طرح موجب کاهش ۸۵ درصدی مصرف آب این واحد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عظیم اعتمادی در جریان بازدید نایب رئیس مجلس از طرح اصلاح سامانه‌های خنک کن نیروگاه شهید مفتح همدان، میزان پیشرفت احداث سیستم برج خشک واحد دوم نیروگاه را حدود ۷۱ درصد برشمرد و افزود: در جهت اجرای سیاست‌های صنعت برق حرارتی به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب، طرح اصلاح شبکه خنک‌کن اصلی نیروگاه از سیستم‌تر به برج خشک در دستور کار برق حرارتی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این برج خشک با سازه فلزی به قطر پایه ۱۰۵ متر و ارتفاع ۱۳۲ متر در حال ساخت است، ادامه داد: مصرف آب سالانه واحد دو در شرایط فعلی ۴.۵ میلیون مترمکعب است که با تکمیل این پروژه میزان مصرف آب آن با کاهش ۸۵ درصدی به ۶۷۰ هزار مترمکعب در سال خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی یادآور شد: فاز اول این طرح برای واحد اول نیروگاه شهید مفتح با موفقیت در مدار قرار گرفته و باعث صرفه‌جویی ۸۵ درصدی مصرف آب این واحد شده است.

اعتمادی با بیان اینکه تکمیل این طرح نقش بسیار مهمی در کمک به تولید پایدار واحد دوم بخار نیروگاه خواهد، افزود: تاکنون برای اجرای این طرح ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته و هزینه مورد نیاز جهت تکمیل طرح بالغ بر ۹۵۰ میلیارد تومان است که با تلاش تمامی ارکان پروژه درصددیم این طرح را برای پاییز سال آینده به بهره‌برداری برسانیم.

وی تاکید کرد: قابلیت تولید ۲۵۰ مگاوات در دمای ۴۰ درجه محیط و متوسط تولید روزانه ۲۲۵ مگاوات در گرم‌ترین روز تابستان بدون مصرف آب، امکان اجرای طرح در محدوده زمین نیروگاه، کم‌ترین زمان توقف واحد (یک‌ماه) جهت اتصال سیستم قدیم به جدید، عدم وابستگی به فناوری خارجی، کاهش هزینه تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری به دلیل استفاده از برج هلر و کارکرد محدود برج‌تر و نبود محدودیت تولید در صورت وزش باد از جمله مزایای اجرای این طرح است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی در پایان گفت: در حال حاضر آب مورد نیاز واحد‌های نیروگاه از پساب تصفیه‌‎خانه فاضلاب شهر همدان تامین می‌شود. با توجه به سیاست اختصاص پساب به واحد‌های صنعتی موجود منطقه در آینده نزدیک، تامین آب مورد نیاز واحد‌های سه و چهار با چالش جدی مواجه خواهد شد که می‌‎تواند منجر به عدم تولید برق تا ۵۰۰ مگاوات شود.

وی بیان کرد: در همین راستا بررسی‌های فنی اقتصادی و جانمایی سامانه‌های خنک‌کن هیبرید برای واحد‌های سوم و چهارم نیروگاه نیز انجام شده است تا از خردادماه سال آینده شاهد آغاز عملیات اجرایی ساخت برج‌های خشک جدید نیروگاه شهید مفتح باشیم.