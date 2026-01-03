به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با سیزده ماه رجب و میلاد با سعادت امیر المومنین (ع) مراسم معنوی اعتکاف با حضور پر شور جوانان و دانش آموزان درمسحد حامع شهرستان مرزی پلدشت آغاز شد.

در آیین معنوی اعتکاف معتکفان به مدت سه روز متوالی و با بهره گیری از برنامه‌های متنوع معنوی. فرهنگی و معرفتی به خود سازی. تهذیب نفس و تقویت ارتباط با خداوند می‌پردازند .

امام جمعه شهرستان پلدشت گفت: در مراسم اعتکاف امسال شاهد حضور پر شور نوجوانان و جوانان و همه اقشار مختلف هستیم که در سه روز با خدای خود خلوت؛ و با ایزد منان راز و نیاز خواهند کرد.

حجت الاسلام جمشیدی خاطر نشان کرد: این روز‌ها بهترین فرصت برای انس گرفتن انسان مومن با خدواند متعال بوده و از این فرصت برای نزدیک شدن به خداوند و دوری و پاک شدن از گناهان باید نهایت استفاده را کرد.

چهار مسجد شهرستان پلدشت میزبان ۳۵۰ معتکف است که نیمی از این افراد را بانوان تشکیل می‌دهند.

همچنین ۸۰ درصد معتکفین جوانان و دانش آموزان هستند که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است.