تا پایان هفته جاری جوی پایدار در استان اردبیل حاکم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان اردبیل بر طبق آخرین تحلیل مدلهای عددی پیشبینی وضع هوا، تا پایان هفته جاری جوی پایدار در استان حاکم خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف پیشبینی میشود.
همچنین تا صبح روز دوشنبه ۱۵ دی، در اکثر مناطق استان بهویژه نواحی مرکزی و جنوبی، یخبندان شبانه و صبحگاهی قابلتوجهی انتظار میرود.
از سوی دیگر، تا اواخر هفته جریانات ملایم تا متوسط جنوبی در استان فعال خواهد بود که از روز سهشنبه ۱۶ دی باعث کاهش سرمای هوا در ساعات شب و صبح میشود.
علاوه بر این، از روز دوشنبه ۱۵ دی به تدریج دمای هوا در طول روز افزایش خواهد یافت.