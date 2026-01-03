درختکاری در ۸۰۰ هکتار نوار ساحلی شمال
۸۰۰ هکتار از نوار ساحلی در سه استان شمالی کشور نهالکاری شده است.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ توسعه نهالکاری در اراضی ساحلی را یکی از برنامههای مهم این سازمان دانست و گفت: ۱۷۰۰ هکتار از عرصههای ساحلی در شمال کشور برای کاشت نهال انتخاب شده است.
اشرفی پور افزود: ۸۰۰ هکتار از این عرصهها تاکنون نهالکاری و مقرر شده است ۹۲۰ هکتار دیگر در مناطق چهارگانه شمال نهالکاری خواهد شد.
او ادامه داد: چهارده پویش درختکاری امسال در سراسر کشور برنامه ریزی شده بود که ۱۲ پویش تاکنون انجام شده است.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: ۴۸ میلیون اصله نهال استاندار ۶ ماه دوم امسال در کشور تولید و غرس خواهد شد.
اشرفی پور افزود: برخی از این نهالها در قالب پویشها و برخی دیگر نیز در قالب طرح صیانت از جنگلهای کاشته میشود.