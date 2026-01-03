پخش زنده
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از دسترس بودن انسولینهای قلمی تولید داخل به میزان زیادی برای بیماران و محدودیت واردات برخی از انواع خاص آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، هدی مجیری با اشاره به وضعیت تأمین انسولین در کشور گفت: انسولین جزو فرآوردههایی با ارزبری بالا محسوب میشود و به دلیل مشکلات تأمین ارز و تحریمها، از سالهای گذشته تولید داخلی انسولینهای قلمی آغاز شده است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان افزود: در راستای حمایت از تولید داخل، اولویت توزیع با این محصولات است و در حال حاضر بسیاری از انسولینهای قلمی به وفور در داروخانهها موجود است.
مجیری گفت: برخی از انواع انسولین مانند اپیدرا و لومیر در ماههای گذشته با مشکل جهانی تولید مواجه بودند و به همین دلیل واردات آنها به کشور محدود شد. علاوه بر این، مشکلات ارزی نیز مزید بر علت شد و این انسولینها اکنون به صورت بسیار محدود وارد میشوند.
وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از بروز مشکل در روند درمان بیماران، با معاونت درمان دانشگاه و پزشکان مکاتبابه شده تا در نسخهنویسی از انسولینهای مشابه استفاده شود. این انسولینهای جایگزین میتوانند نیاز بیماران را برطرف کنند، بهویژه در مواردی که مشابه داخلی آنها فعلاً تولید نمیشود.