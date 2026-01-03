تمام محورهای مواصلاتی استان البرز باز است
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز گفت: با تلاش شبانهروزی راهداران، تمام محورهای مواصلاتی استان البرز باز و تردد در آنها در جریان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، داریوش باقرجوان صبح روز شنبه ۱۳ دیماه اظهار کرد: در پی بارش برف و باران، بهویژه در محورهای کوهستانی استان، عملیات برفروبی و نمکپاشی توسط راهداران بهصورت مستمر انجام شد.
وی افزود: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای اصلی و کوهستانی استان برقرار است و رانندگان لازم است ضمن رعایت احتیاط، زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.
باقرجوان با اشاره به وضعیت محورهای روستایی گفت: تردد در محورهای روستایی با استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر است و راهداران همچنان در حال تلاش برای پاکسازی کامل این مسیرها هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان البرز بهصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هموطنان و ارائه آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی استان است.