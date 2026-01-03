در آیینی نمادین و در زادروز میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر در شهرستان کردکوی ، نهالی سبز به یاد سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی و همه پدران آسمانی کاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این برنامه با هدف پاسداشت مقام پدر، ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی، و زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا و ایثارگران در شهرستان کردکوی برگزار شد.

نهال‌هایی که در این روز کاشته می‌شوند، نشانی از ادامه راه پایداری، خرد و مهر پدران این سرزمین هستند؛ نماد سبزی، زندگی و امیدی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.