حمله اخیرآمریکا به ونزوئلا، بازتاب قابل توجهی در رسانههای پاکستان داشته و بسیاری از شبکههای تلویزیونی و پایگاههای خبری این کشور، به این موضوع پرداختهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ رسانههای پاکستانی این حمله را در چارچوب سیاستهای مداخله جویانه آمریکا ارزیابی کردند و نسبت به پیامدهای آن برای ثبات منطقهای و بینالمللی هشدار دادهاند.
شماری از خبرگزاریهای مطرح پاکستان در گزارشها و تحلیلهای خود به بازتاب لحظهای این حملات پرداختند و با دعوت از کارشناسان به ارزیابی تبعات این اقدام پرداختند.
کارشناسان پاکستانی این اقدام واشنگتن را نقض آشکار حاکمیت ملی ونزوئلا و مغایر با اصول حقوق بینالملل دانستهاند. این رسانهها با اشاره به سابقه طولانی مداخلات آمریکا در آمریکای لاتین، تأکید کردهاند که استفاده از زور، نه تنها کمکی به حل بحرانهای سیاسی و اقتصادی ونزوئلا نمیکند، بلکه به تشدید تنشها و بیثباتی منجر خواهد شد.
شبکههای تلویزیونی پاکستان با دعوت از کارشناسان روابط بینالملل، حمله آمریکا به ونزوئلا را نمونهای دیگر از رویکرد دوگانه واشنگتن در قبال حاکمیت کشورها توصیف کردهاند. تحلیلگران پاکستانی در این برنامهها، این اقدام را تهدیدی برای نظم بینالملل دانسته و نسبت به عادیسازی مداخله نظامی در روابط بینالملل ابراز نگرانی کردهاند.
کارشناسان حاضر در این شبکهها بر ضرورت حلوفصل بحرانها از مسیر گفتوگو و دیپلماسی تاکید داشتند.