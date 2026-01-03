پخش زنده
رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه از شناسایی و دستگیری عاملان قطع غیرمجاز درختان گز در محدوده مصب رودخانه باراندوزچای و در حریم پارک ملی دریاچه ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بهزاد شیرپنجه گفت: در جریان گشت و کنترلهای مستمر یگان سیار پارک ملی دریاچه ارومیه، مأموران یگان حفاظت با مشاهده قطع درختان گز، بلافاصله نسبت به توقف تخلف و شناسایی و دستگیری عوامل دخیل در این اقدام غیرقانونی اقدام کردند.
وی افزود: مأموران یگان حفاظت ضمن جمعآوری ادوات مورد استفاده، نسبت به تنظیم صورتجلسه و تشکیل پرونده اقدام کرده و متخلفان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه با اشاره به اهمیت پوشش گیاهی حاشیهای دریاچه اظهار کرد: درختان گز نقش مهمی در تثبیت خاک، جلوگیری از فرسایش، کاهش کانونهای گردوغبار و حفظ تعادل اکولوژیک مصب رودخانهها دارند و تخریب این پوشش ارزشمند، تهدیدی جدی برای زیستگاههای حساس پارک ملی به شمار میرود.
شیرپنجه تأکید کرد: یگان سیار پارک ملی دریاچه ارومیه با اجرای گشتهای شبانهروزی و پایش مستمر، با هرگونه تعرض به اراضی، منابع طبیعی و پوشش گیاهی در محدوده و حریم پارک ملی برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.
وی در پایان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از محیطزیست، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را از طریق مراجع ذیربط به یگان حفاظت اطلاع دهند.