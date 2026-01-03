هواشناسی بوشهر پیش‌بینی کرد: وزش باد شدید شمالی از امروز در استان آغاز خواهد شد و دمای هوا نیز به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهرگفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، در ساعت‌هایی از وقت امروز با افزایش پوشش ابر در برخی نقاط شمالی و مرکزی استان، احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

هادی سالاری افزود: همچنین از امروز، به‌تدریج سرعت وزش باد شمال غربی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت و با تداوم آن تا روز دوشنبه، خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی بوشهر همچنین خبر داد: دمای هوا نیز در این مدت کاهش محسوسی خواهد یافت.

وی آسمان را کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر، در برخی نقاط شمالی و مرکزی احتمال بارش پراکنده باران، بتدریج افزایش باد، فردا کاهش ابر و در نواحی غیر ساحلی مه صبحگاهی پیش‌بینی کرد.

وی گفت: جهت وزش باد شمال غربی تا شمالی، با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی تا ۴۴ کیلومتردرساعت، بتدریج ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتردرساعت خواهد بود.

سالاری ادامه داد: ارتفاع موج دریا را ۶۰ تا ۱۲۰، بتدریج ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتی متر و از اواخر وقت گاهی تا ۳ متر پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۲:۵۰ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۹:۱۰، جزر دوم ساعت ۱۲:۳۰ و مد دوم ساعت ۱۹:۴۰ دقیقه خواهد بود.