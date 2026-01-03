پخش زنده
استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر مدیریت جهادی و خدمت تماموقت مسئولان گفت: هر فردی که در جمهوری اسلامی مسئولیت میپذیرد، نباید تعطیلی برای خود قائل باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، امروز در جلسه اصناف استان با اشاره بر لزوم مدیریت جهادی و تماموقت مسئولان، گفت: هر فردی که در جمهوری اسلامی مسئولیت میپذیرد، نباید تعطیلی برای خود قائل باشد و تمام وقت در خدمت مردم باشد؛ چرا که پاداش واقعی این مسیر، رضایت الهی است.
استاندار آذربایجان غربی با قدردانی از بازاریان و تولیدکنندگان، تصریح کرد: اصناف و بازار، ستون فقرات اقتصاد و معیشت مردم هستند و همانگونه که در نامه تاریخی امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر بر آن تأکید شده، توجه به بازار و تولیدکنندگان یک اصل اساسی در حکمرانی است. خوشبختانه در بازدیدهای میدانی اخیر، کمبود محسوسی در اقلام ضروری مشاهده نشد و این موضوع جای قدردانی دارد.
رحمانی با اشاره به برخی تصمیمات و چالشها در حوزه تأمین و تخصیص ارز، گفت: بعضا موانعی در فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش ایجاد شده که تبعات منفی برای بازار دارد. انتظار میرود با هماهنگی دستگاههای ملی و استانی، این مسائل هرچه سریعتر برطرف شود تا کنترل بازار با سهولت بیشتری انجام گیرد.
وی افزود: آذربایجان غربی از نگاه رئیسجمهور و سایر مقامات عالی کشور، استان ویژهای است و انتظار بیشتری از آن وجود دارد؛ چرا که ظرفیتهای بالایی در حوزه تولید، تجارت و صادرات دارد. این ظرفیتها تنها با همدلی، تعامل مستمر و ارتباط نزدیک میان مسئولان، اتحادیهها و فعالان اقتصادی بالفعل خواهد شد.
رحمانی با اشاره بر ضرورت تسهیلگری دستگاههای نظارتی، گفت: انتظار ما این است که سازمانها و نهادهای مسئول، وظایف قانونی خود را با رویکرد همراهی و حل مسئله انجام دهند، نه ایجاد مانع. سختگیریهای بیمورد و بروکراسیهای زائد، به بازار و معیشت مردم آسیب میزند.
وی خاطرنشان کرد: اختیار لازم برای مدیریت بازار و مرزها از سوی دولت به استان داده شده و این یک فرصت مهم است. اصناف باید با جدیت وضعیت اقلام پرمصرف را رصد کنند.
استاندار آذربایجان غربی در پایان با قدردانی از فرمانداران، اعضای ستادهای بحران و فعالان بازار، گفت: اولویت اصلی ما آرامش بازار، قیمت مناسب و تأمین بهموقع کالاهای مورد نیاز مردم است و با همت و همکاری همه بخشها، این استان میتواند به جایگاهی شایستهتر از وضعیت فعلی دست یابد.