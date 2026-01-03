سه نهاد تخصصی در حوزه محیط‌زیست و پایش کیفیت هوا با هدف شناسایی منشأ و سهم منابع تولید «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» و «ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون» در شهر تهران، توافق‌نامه همکاری سه‌جانبه‌ای را برای انجام مطالعات جامع و علمی آلودگی هوا امضاء کردند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، در راستای توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و ارتقای مدیریت کیفیت هوا، توافق‌نامه همکاری سه‌جانبه‌ای میان مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوا و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان تهران انجام شد.

هدف از انعقاد این توافق‌نامه، انجام مطالعات جامع و دقیق برای منشأیابی «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» و «ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون» در شهر تهران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی طرفین است؛ همکاری‌ که با تمرکز بر شناسایی، سهم‌بندی و کنترل منابع آلاینده، کاهش اثرات زیان‌بار آلودگی هوا بر سلامت شهروندان و محیط‌زیست را دنبال می‌کند.

بر اساس این توافق، به‌منظور تضمین دقت علمی و جامعیت مطالعات، مجری طرح پژوهشی از دانشگاه علوم پزشکی تهران که دارای تخصص و سابقه مرتبط در حوزه آلودگی هوا و پیامدهای بهداشتی آن است، انتخاب شده است.

همچنین طرفین متعهد شده‌اند در حوزه‌هایی از جمله تأمین تجهیزات و دستگاه‌های تخصصی اندازه‌گیری، مکان یابی نقاط مناسب نمونه‌برداری، ارائه و تحلیل داده‌ها، انجام آنالیزهای تخصصی ذرات معلق، تعیین سهم منابع انتشار و اجرای مدل‌های پیشرفته منشأیابی با یکدیگر همکاری کنند.

براساس این گزارش توسعه همکاری‌های اجرایی و تقویت ظرفیت‌های علمی و پژوهشی میان این سه نهاد، با هدف ارتقای توان ملی در مدیریت و کاهش آلودگی هوا، از دیگر محورهای مهم این توافق‌نامه سه‌جانبه به شمار می‌رود.