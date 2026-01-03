پخش زنده
فرمانده کل انتظامی کشور در مراسم تجلیل از دستاندرکاران ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی ویژه کارکنان فراجا که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، با قدردانی از حمایتها و همراهیهای دولت، این طرح را نمونهای موفق از مدیریت جهادی و اعتماد به ظرفیتهای داخلی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمدرضا رادان با تبریک میلاد مولای متقیان حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، از حضور رئیسجمهور در این مراسم قدردانی کرد و گفت: حضور مکرر رئیسجمهور در جمع سبزپوشان فراجا، نشاندهنده نگاه ویژه دولت به معیشت و رفاه کارکنان انتظامی کشور است.
وی با اشاره به عقبماندگی سنواتی فراجا در حوزه مسکن سازمانی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از حقوق و مزایای همکاران ما صرف اجاره مسکن میشود و به دلیل افزایش تورم و قیمتها، بسیاری از کارکنان ناچارند در حاشیه شهرها سکونت داشته باشند که این موضوع موجب پیمایش روزانه چندساعته و افزایش فشار کاری و روحی آنان میشود.
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه تأمین مسکن یکی از اولویتهای اصلی فراجا است، افزود: برنامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان فراجا با وجود همه مشکلات، با توکل به خدا و توسل به اهلبیت (ع) با قدرت دنبال میشود.
سردار رادان در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی که در روز سالگرد شهادت این مرد بزرگ هستیم، گفت: آن شهید بزرگوار همواره دغدغه معیشت و رفاه نیروهای خدوم نظام را داشت و امروز نیز این مسیر با همان روحیه دلسوزانه ادامه دارد.
وی از رئیسجمهور به عنوان سکاندار دولت مردمی بهدلیل پیگیری دلسوزانه موضوع مسکن کارکنان فراجا تشکر کرد و گفت: این مراسم، در حقیقت تجلیل از همه دستاندرکارانی است که با تلاش شبانهروزی، ما را در تحقق این هدف مهم یاری کردند.
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به نقش مؤثر بخش خصوصی و دستگاههای دولتی در اجرای این طرح افزود: این تجربه نشان داد که با اعتماد، اعمال مدیریت صحیح و همکاری بخش خصوصی، میتوان حتی از موانع پیچیده اداری عبور کرد.
سردار رادان با بیان اینکه ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی در مدت ۱۹۰ روز، اتفاقی کمنظیر در سطح ملی و جهانی است، تصریح کرد: در این طرح، هر سه ساعت یک واحد مسکونی تکمیل شد؛ رکوردی که نهتنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان نیز مشابهی ندارد.
وی با اشاره به استفاده کامل از مصالح ایرانی و رعایت استانداردهای کیفی گفت: تمامی مصالح بهکار رفته در این واحدها داخلی بوده و کیفیت ساخت، در برابر شرایط مختلف آبوهوایی کاملاً مقاوم است.
فرمانده کل انتظامی کشور همچنین از اجرای طرحهای نوآورانه در کاهش مصرف انرژی و آب خبر داد و گفت: با استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، میزان مصرف آب از میانگین ۲۵۰ لیتر به ۵۵ لیتر در روز کاهش یافته که به معنای تحقق بیش از ۷۸ درصد صرفهجویی است؛ این اقدام، یک انقلاب بزرگ در مدیریت مصرف به شمار میرود.
سردار رادان تأکید کرد: امروز با شجاعت اعلام میکنیم که ثابت کردهایم میتوان مشکل مسکن را حل کرد؛ اگر مسئله مسکن به ما سپرده شود، با همین الگو و اعتماد، توان حل آن را داریم.
وی در پایان با اشاره به میلاد حضرت علی (ع) از آمادهسازی یک هدیه معنوی و شخصی برای رئیسجمهور خبر داد و گفت: این هدیه، نه سازمانی بلکه از سر ارادت و به مناسبت روز پدر، تقدیم خواهد شد.