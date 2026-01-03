۲۱ آتش نشان امروز در مدتی کوتاه توانستند حریق اتاقک ups بیمارستان آریا رشت را که احتمال داشت به سرعت گسترش یابد، خاموش کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در پی گزارش آتش سوزی در در اتاقک ups بیمارستان آریا رشت در ساعت ۱۱:۲۸ امروز، ۲۱ آتش نشان با ۶ خودروی اطفایی و عملیاتی به سرعت به محل حادثه واقع در محوطه این بیمارستان اعزام شدند.

شهرام مومنی افزود: با وجود شعله‌های آتش که از این اتاقک زبانه می‌کشید، آتش نشانان دست به کار شده و حریق را مهار و از گسترش آن به دیگر نقاط این بیمارستان جلوگیری کردند.

وی با بیان اینکه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید، افزود: آتش نشانان پس از مهار حریق، دود گرفتگی در محوطه اداری را تخلیه و عملیات ایمن سازی را انجام دادند.

مومنی تاکید کرد: در این حادثه شاهد اقدامات پیشگیرانه کارکنان آموزش دیده این بیمارستان برای کنترل آتش بودیم که توانستند با استفاده درست از خاموش کننده‌های دستی نقش مهمی در کنترل حادثه در لحظات اولیه داشته باشند.