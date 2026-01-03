به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی همزمان با روز میلاد باسعادت مولود کعبه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، با حضور در جمع معتکفان مسجد توحید بیرجند، اعتکاف را فرصتی طلایی برای خودسازی، خداشناسی و تقویت انس با خداوند متعال به‌ویژه برای نسل جوان و دانش‌آموزان دانست.

هاشمی با اشاره به استقبال گسترده مردم استان از آیین معنوی اعتکاف افزود: امسال در بیش از ۴۲۸ مسجد در شهر‌ها و روستا‌های ۱۲ شهرستان استان، مراسم اعتکاف با حضور پرشور مؤمنان به‌ویژه دانش‌آموزان و جوانان برگزار شده که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

استاندار با بیان اینکه خراسان جنوبی در سال گذشته جزو استان‌های موفق کشور در برگزاری اعتکاف بوده، گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی مسئولان فرهنگی استان، بیش از ۷۰ درصد معتکفان امسال را دانش‌آموزان و دانشجویان تشکیل می‌دهند که این موضوع نشان‌دهنده رویش نسل جدید در حوزه دینداری و معنویت است.

🔹وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب افزود: برخلاف فضاسازی‌های نادرست رویکرد جوانان و نسل جدید به ارزش‌های دینی و فرهنگی رویکردی رو به رشد و امیدوارکننده است و حضور پررنگ آنان در مراسم اعتکاف گواهی روشن بر این حقیقت است.

استاندار با قدردانی از والدین دانش‌آموزان معتکف گفت: درود خدا بر پدران و مادرانی که چنین فرزندانی را تربیت کرده‌اند.

هاشمی با قدردانی از ستاد اعتکاف استان، روحانیت، هیئت‌امنای مساجد، پایگاه‌های بسیج، هیئت‌های مذهبی و عوامل اجرایی، تاکید کرد: تلاش خالصانه همه افرادی که در فراهم‌سازی برنامه‌های افطار سحر و حلقه‌های معرفتی مشارکت دارند، شایسته تقدیر است و این اقدامات فرهنگی، نقشی مهم در تعمیق باور‌های دینی جامعه ایفا می‌کند.