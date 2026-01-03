

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های جودو قهرمانی کارگران کشور (انتخابی تیم ملی جودو کارگران) با حضور ۱۲۰ ورزشکار از ۲۳ تیم استانی در سالن ورزشی شرکت ماشین‌سازی اراک و زیر نظر هیأت ورزش کارگری استان مرکزی برگزار شد که در پایان خراسان رضوی قهرمان شد.

این مسابقات در هفت وزن مختلف برگزار و علاوه بر تعیین قهرمانان هر وزن، تیم‌های برتر نیز مشخص شدند که پس از خراسان رضوی، تیم‌های خراسان شمالی و البرز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

اسامی نفرات برتر اوزان هفت‌گانه به شرح زیر است

وزن ۶۰- کیلوگرم

۱. بابک عبادی (هرمزگان)

۲. ابراهیم مرتضی‌پور (مازندران)

۳. مهدی مرادی (قزوین)

۳. امین بیرونی نژاد (کرمان)

وزن ۶۶- کیلوگرم

۱. کیوان مهدی‌زاده (تهران)

۲. مرتضی رستگار (خراسان رضوی)

۳. یاسین رحیم‌منش (خوزستان)

۳. علی رجب‌زاده (البرز)

وزن ۷۳- کیلوگرم

۱. بهنام باغچقی (خراسان شمالی)

۲. علی رسانی (مرکزی)

۳. حمیدرضا شکرنژاد (البرز)

۳. حیدر زحمت‌کش (خراسان رضوی)

وزن ۸۱- کیلوگرم

۱. رضا پارساپور (خراسان شمالی)

۲. حامد قرائی (خراسان رضوی)

۳. مصطفی رجایی (تهران)

۳. رضا نوری (مازندران)

وزن ۹۰- کیلوگرم

۱. امید تزتک (خراسان رضوی)

۲. محمد نوری (مرکزی)

۳. محمدرضا دهقان‌پور (مرکزی)

۳. میرصادق خالقی (مازندران)

وزن ۱۰۰- کیلوگرم

۱. فیروز اسدی (البرز)

۲. سعید عباسی (خراسان شمالی)

۳. یاشار سربلوکی (گیلان)

۳. محمدجعفر انصاری (مازندران)

وزن ۱۰۰+ کیلوگرم:

۱. مرتضی علیزاده (خراسان رضوی)

۲. رضا حسن‌زاده (خراسان شمالی)

۳. محمدعلی ذاکری (یزد)

۳. محمدصنعان مظهرپور (کردستان)