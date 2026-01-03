پخش زنده
رقابتهای جودو قهرمانی کارگران کشور (انتخابی تیم ملی) با قهرمانی خراسان رضوی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای جودو قهرمانی کارگران کشور (انتخابی تیم ملی جودو کارگران) با حضور ۱۲۰ ورزشکار از ۲۳ تیم استانی در سالن ورزشی شرکت ماشینسازی اراک و زیر نظر هیأت ورزش کارگری استان مرکزی برگزار شد که در پایان خراسان رضوی قهرمان شد.
این مسابقات در هفت وزن مختلف برگزار و علاوه بر تعیین قهرمانان هر وزن، تیمهای برتر نیز مشخص شدند که پس از خراسان رضوی، تیمهای خراسان شمالی و البرز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.
اسامی نفرات برتر اوزان هفتگانه به شرح زیر است
وزن ۶۰- کیلوگرم
۱. بابک عبادی (هرمزگان)
۲. ابراهیم مرتضیپور (مازندران)
۳. مهدی مرادی (قزوین)
۳. امین بیرونی نژاد (کرمان)
وزن ۶۶- کیلوگرم
۱. کیوان مهدیزاده (تهران)
۲. مرتضی رستگار (خراسان رضوی)
۳. یاسین رحیممنش (خوزستان)
۳. علی رجبزاده (البرز)
وزن ۷۳- کیلوگرم
۱. بهنام باغچقی (خراسان شمالی)
۲. علی رسانی (مرکزی)
۳. حمیدرضا شکرنژاد (البرز)
۳. حیدر زحمتکش (خراسان رضوی)
وزن ۸۱- کیلوگرم
۱. رضا پارساپور (خراسان شمالی)
۲. حامد قرائی (خراسان رضوی)
۳. مصطفی رجایی (تهران)
۳. رضا نوری (مازندران)
وزن ۹۰- کیلوگرم
۱. امید تزتک (خراسان رضوی)
۲. محمد نوری (مرکزی)
۳. محمدرضا دهقانپور (مرکزی)
۳. میرصادق خالقی (مازندران)
وزن ۱۰۰- کیلوگرم
۱. فیروز اسدی (البرز)
۲. سعید عباسی (خراسان شمالی)
۳. یاشار سربلوکی (گیلان)
۳. محمدجعفر انصاری (مازندران)
وزن ۱۰۰+ کیلوگرم:
۱. مرتضی علیزاده (خراسان رضوی)
۲. رضا حسنزاده (خراسان شمالی)
۳. محمدعلی ذاکری (یزد)
۳. محمدصنعان مظهرپور (کردستان)