رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه از اجرای گشت و کنترل شبانهروزی در حریم این پارک با استفاده از روشهای نوین پایش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بهزاد شیرپنجه گفت: در راستای حفاظت مؤثر از زیستگاههای حساس و پیشگیری از بروز تخلفات زیستمحیطی، گشت و کنترل در حریم پارک ملی دریاچه ارومیه بهصورت منظم و شبانهروزی توسط یگان حفاظت انجام میشود.
وی افزود: این گشتها با هدف کنترل ترددهای غیرمجاز، جلوگیری از شکار و صید غیرقانونی، پیشگیری از تخریب پوشش گیاهی و مقابله با برداشت غیرمجاز منابع طبیعی اجرا میشود و مناطق حساس حاشیه دریاچه بهطور مستمر تحت رصد قرار دارند.
رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه با اشاره به بهرهگیری از فناوریهای نوین اظهار کرد: در کنار گشتهای میدانی، از پایش هوشمند و پهپاد حرارتی (ترمال) برای افزایش دقت، سرعت عمل و ایمنی مأموریتها بهویژه در ساعات شب استفاده میشود.
شیرپنجه اضافه کرد: بهکارگیری ابزارهای نوین در کنار حضور میدانی محیطبانان، نقش مؤثری در افزایش بازدارندگی، شناسایی سریع تخلفات و حفاظت بهتر از گونههای جانوری و پوشش گیاهی ارزشمند پارک ملی دریاچه ارومیه دارد.
وی در پایان تأکید کرد: یگان حفاظت با هرگونه تخلف در حریم و محدوده پارک ملی، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد قاطع خواهد داشت.