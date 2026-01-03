به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: وقوع مه غلیط هم اکنون دید افقی در جاده های کلات و جاده های ترانزیتی درگز - قوچان محدوده تیوان و سرخس - مشهد در محدوده مزداوند و جاده تربت جام - صالح آباد در گردنه «کله مل» را محدود کرده است.

یوسف بنی‌ اسدی افزود: علاوه بر این، بارش برف جاده های شهرستان کوهستانی درگز را تحت تاثیر قرار داده است.

خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راه‌ ها جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

همچنین ۵۴۵ کیلومتر از راه های خراسان رضوی در گردنه‌ جاده های شهری، ۵۷۴ کیلومتر آن مربوط به گردنه‌ های روستایی و ۵۸۶ کیلومتر مربوط به مناطق کولاک‌ گیر و مه‌ گیر است.