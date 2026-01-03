اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل اعلام کرد: در ششمین دوره سالانه کتاب استان اردبیل، چهار اثر شایسته تقدیر معرفی شد که دو عنوان آن به انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل تعلق دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بر اساس این اعلامیه، برای شرکت در ششمین دو سالانه کتاب سال استان اردبیل، ۳۹ عنوان کتاب چاپ شده توسط ناشران و دستگاه‌های فرهنگی استان به دبیرخانه جشنواره کتاب سال استان اردبیل رسید و دبیرخانه داوری آثار را به خانه کتاب و ادبیات ایران واگذار کرد.

خانه کتاب و ادبیات ایران بر اساس معیار‌های داوری در هفت رشته، آثار را تقسیم و داوری کرد که در مرحله اول داوری ۱۰ اثر انتخاب و در مرحله نهایی چهار اثر شایسته تقدیر معرفی شد.

مطابق با ارزیابی خانه کتاب و ادبیات ایران، کتاب «بازاریابی کارآفرینانه» تالیف دکتر محمد باشکو اجیرلو، دکتر بهمن خداپناه، وجیهه وفایی و فریبا مصری عیسی‌لو و کتاب «پیشرفت در میکروبیولوژی کاربردی و بیوتکنولوژی باغبانی پایدار تلقیح میکروبی و اثر متقابل تنش» ترجمه دکتر بهروز اسماعیل پور، مهندس احمد الفت و دکتر سیدکریم تهامی از انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل جزو برگزیدگان نهایی این دوره انتخاب شدند.

ششمین دوره کتاب سال استان اردبیل با هدف انتخاب کتاب برتر، شناسایی و معرفی نویسندگان فعال و ارتقا سطح کیفی نشر استان، حمایت و تشویق پدیدآورندگان، مترجمان و پژوهشگران متعهد و متخصص و حمایت و اهمیت زبان ترکی به عنوان بخشی از فرهنگ و تمدن ایران اسلامی پاییز امسال برگزار گردید.

این جشنواره در دو بخش اثر فارسی و ترکی در موضوع‌های مختلف کلیات، فلسفه، روانشناسی، دینی، تکنولوژی، علوم خاص، داستان، تاریخ و جغرافیا اثر پذیرفت.