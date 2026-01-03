به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در راستای اهداف فدراسیون در خصوص اهمیت به جایگاه پیشکسوتان با دستور سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال برگزاری مسابقات والیبال پیشکسوتان والیبال ایران از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و نخستین دوره این رقابت‌ها سال گذشته با نام گرامیداشت یدالله کارگر پیشه برگزار شد و در پایان با قهرمانی تیم توابع تهران به پایان رسید و تیم‌های گلستان و آذربایجان غربی نیز دوم و سوم شدند.

بر این اساس مرحله مقدماتی دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پیشکسوتان کشور در سال ۱۴۰۴ با حضور ۲۸ تیم از دهم تا دوازدهم آبان در هشت گروه برگزار شد و در پایان تیم‌های خراسان رضوی، گلستان، تهران، همدان، توابع تهران، فارس، آذربایجان شرقی و گیلان به عنوان صدرنشین گروه هشت گانه به مرحله نهایی صعود کردند.

بر این اساس مرحله نهایی این رقابت‌ها از امروز (شنبه ۱۳ دیماه) و همزمان با سالروز ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر با حضور هشت تیم صعود کننده به همراه تیم آذربایجان غربی به عنوان میزبان این مسابقات در ارومیه آغاز می‌شود و تا ۱۹ دیماه ادامه خواهد داشت.

بدین ترتیب تیم‌های شرکت کننده در دو گروه الف (با حضور ۴ تیم) و ب (با حضور ۵ تیم) به رقابت خواهند پرداخت و در نهایت دو تیم برتر هر گروه مجوز شرکت در نیمه نهایی را دریافت خواهند کرد.

افتتاحیه این مسابقات نیز ساعت ۱۵ امروز با حضور مهندس تقوی رئیس فدراسیون والیبال و مسئولین استانی و علاقمندان به والیبال برگزار خواهد شد.

برنامه روز نخست مسابقات به قرار زیر است که در سالن تختی ارومیه برگزار می‌شود:

ساعت ۱۶؛ آذربایجان غربی – گیلان

ساعت ۱۷؛ خراسان رضوی – آذربایجان شرقی

ساعت ۱۸؛ تهران – گلستان

ساعت ۱۹؛ همدان – فارس