پویش ملی و مردمی کاشت نهال به نام پدر امروز همزمان با سالروز ولادت حضرت علی علیه السلام با غرس نهال در مرکز خیریه سالمندان صادقیه اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: این پویش سراسری در روز پدر در تمامی مناطق استان با کاشت نهال برگزار شد.

محمد علی کاظمی به سهم استان اصفهان در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اشاره کرد و افزود: این طرح از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و سهم استان کاشت ۲۰ میلیون اصله درخت است و هر سال حدود ۵ میلیون اصله درخت کاشت می‌شود.

وی اضافه کرد: در دو سال گذشته بیش از ۹ میلیون نهال در نهالستان‌های عمومی و خصوصی به صورت مشارکتی تولید و عرضه شده و امسال هم بیش از ۳ میلیون نهال آماده توزیع است.

کاظمی افزود: با هماهنگی و همکاری سازمان‌های مردم نهاد، هلال احمر، بسیج سازندگی و صنایع در درختکاری مشارکت دارند تاکنون حدود ۸ میلیون اصله درخت در استان کاشته شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تاکید کرد: تا دو سال آینده باقی مانده تکالیف که برای استان اصفهان پیش بینی شده به اتمام خواهد رسید.