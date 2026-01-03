به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ وادث رانندگی در جاده‌های استان سمنان در هفته‌ای که گذشت ۱۹ مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف تریلی و کامیونت در کیلومتر ۹۵ محور دامغان به سمنان با دو مصدوم، واژگونی پژو ۴۰۵ درکیلومتر ۷۱ محور میامی به سبزوار با دو مصدوم، تصادف پراید و آمبولانس در کیلومتر ۲۷ محور میامی به ری آباد با پنج مصدوم، واژگونی ریو، کیلومتر ۳۵ محور گرمسار به قم با سه مصدوم، تصادف پراید و کامیون و سقوط از پل کامیون در کیلومتر ۲۳ محور ایوانکی به گرمسار با پنج مصدوم، برخورد با نیوجرسی زانتیادرکیلومتر ۱ محور شهمیرزاد به مهدیشهر با دو مصدوم