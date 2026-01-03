پخش زنده
در دیدار استاندار آذربایجانغربی با اصناف و بازاریان استان بر نقش مهم اصناف و بازاریان در تأمین معیشت مردم، پایداری اقتصاد و آرامش بازارتاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست صمیمی رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با اصناف و بازاریان استان صبح امروز با حضور رئیس کل دادگستری و جمعی دیگر از مسئولان استانی برگزار شد.
در این نشست نقش مهم اصناف و بازاریان در تأمین معیشت مردم، پایداری اقتصاد و آرامش بازار مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت همکاری، همدلی و تعامل مستمر میان فعالان بازار و دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات و موانع موجود تأکید شد.
همچنین شرکتکنندگان بر ادامه این نشستها و تقویت ارتباط میان اصناف، اتحادیهها و نهادهای مرتبط با هدف حمایت از تولید، تنظیم بازار و خدمت بهتر به مردم تأکید کردند.