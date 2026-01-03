پخش زنده
سازمان بهزیستی با تمرکز بر سلامت، آموزش و رفاه فرزندان زنان سرپرست خانوار، پرداخت کمکهزینههای این گروه را در اولویت برنامههای حمایتی خود قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مریم خاکرنگین مدیرکل امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور گفت: یکی از برنامههایی که در صورت تأمین اعتبار مناسب اجرا خواهد شد و حتی با اعتبار موجود نیز از سال آینده سازماندهی میشود، «پرداختهای هوشمند» به خانوادهها است. اگرچه بهزیستی از امسال این روند را آغاز کرده، اما بخشی از خدمات و اعتبارات موجود مشروط به استفاده خانوادهها از خدمات ضروری شده است، علاوه بر مشروطسازی پرداختهای حمایت از نگهداری فرزندان، اقدام دیگری که امسال انجام شده، پرداخت کمکهزینه به خانوادههایی است که دارای فرزند با بیماری خاص هستند.
وی افزود: شرکت زنان و مادران در طرح غربالگری سلامت جسمی و روانی نیز به عنوان یکی از پیششرطهای پرداخت کمک هزینه مراقبت از فرزندان تعیین شده تا مادران به استفاده از خدمات ضروری تشویق شوند. مشروط کردن خدمات و پرداختها از سال آینده افزایش خواهد یافت و در صورت تأمین اعتبار، پرداختهای مشروط برای نوجوانان خانوادههای زن سرپرست نیز توسعه مییابد.
خاکرنگین با اشاره به برنامههای آینده گفت: برای نمونه، اگر خانوادهای نیازمند دریافت خدمات روانشناختی تشخیص داده و ارجاع شود، در صورت استفاده از این خدمات، پرداختهای مکمل بهزیستی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. بخشی از خدمات و اعتباراتی که در اختیار بهزیستی قرار دارد، مشروط به استفاده خانوادهها از خدمات ضروری شده است، به عنوان نمونه، سهم مهمی از کمک هزینه نگهداری فرزندان به خانوادههایی اختصاص یافته که سال گذشته فرزندشان بازمانده از تحصیل بودند و امسال با همکاری مددکار بهزیستی او را در مدرسه ثبتنام کردهاند.
مدیرکل امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور گفت: اکنون ۲۸۴ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی هستند و همه آنها مستمری دریافت میکنند. میزان مستمری براساس تعداد خانوار متفاوت است، به طور مثال خانواده تک نفره ماهانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و خانواده پنج نفره و بیشتر چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت میکنند. آمار کلی زنان سرپرست خانوار براساس سامانه رفاه ایرانیان ۶.۵ میلیون نفر است، اما بخشی از این افراد به دلیل ثبتنام مستقل برای دریافت یارانه در این سامانه ثبت شدهاند، بنابراین آمار دقیق در دست نیست، اما برآورد میشود تعداد واقعی زنان سرپرست خانوار حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر باشد.
وی افزود: اعتبارات امسال برای کمکهزینه نگهداری فرزندان زنان سرپرست خانوار بیش از ۱۸۷ میلیارد تومان است، اما این مبلغ نسبت به تعداد فرزندان کافی نیست، در حال حاضر ۱۵۰ هزار فرزند زیر ۱۸ سال زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی قرار دارند.