به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ طرح یسنا، برنامه حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تأمین امنیت غذایی مادران باردار، شیرده و دارای فرزند زیر دو سال، در استان تهران اجرا شده و تاکنون بیش از ۱۸۰ هزار سرپرست خانوار از مزایای آن استفاده کرده‌اند. این طرح با واریز اعتبار خرید کالا‌های اساسی و بهداشتی، نقش مهمی در کاهش فشار معیشتی خانواده‌های نیازمند و تقویت سلامت مادر و کودک ایفا می‌کند.

بهزاد سام دلیری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، در گفت‌و‌گوی اختصاصی در اینمورد گفت:­ طرح یسنا به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی در راستای سیاست‌های جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد، در استان تهران اجرا شده و­ تاکنون بیش از ۱۸۰ هزار­خانوار مشمول، از اعتبار کالابرگ برای خرید اقلام ضروری مانند لبنیات، پروتئین‌ها، میوه، سبزیجات و پوشک بهره‌مند شده‌اندکه این حمایت‌ها به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، تأثیر مستقیمی بر بهبود تغذیه و سلامت مادران و کودکان داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران افزود:با همکاری نزدیک وزارت بهداشت و سامانه‌های رفاهی، مشمولان عمدتاً از دهک‌های پایین درآمدی شناسایی می‌شوند­ و به وزارت رفاه معرفی می شوند.­

سام دلیری گفت: «طرح یسنا» در مراحل مختلف با شارژ اعتبار‌های ۵۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومانی ادامه دارد و مشمولان می‌توانند از­ فروشگاه زنجیره‌ای و خرد طرف قرارداد در سراسر استان تهران خرید کنند.

­وی در پایان یادآور شد: برای استعلام موجودی اعتبار، سرپرستان خانوار می‌توانند از اپلیکیشن «شما» یا کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰ استفاده نمایند.





