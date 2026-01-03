پخش زنده
آیین معنوی اعتکاف دانشآموزی با مشارکت گسترده نوجوانان و جوانان در ۱۴ مسجد شهرستان خوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دانشآموزان شرکتکننده در این برنامه معنوی، در ابتدای مراسم بهصورت تجمیعی در مصلای امام خمینی ره شهرستان خوی گرد هم آمدند و پس از طی مراحل هماهنگی و برنامههای توجیهی، بهصورت منظم به مساجد تعیینشده در سطح شهر اعزام شدند تا در آیین اعتکاف حضور یابند.
این برنامه با هدف تقویت باورهای دینی، ترویج فرهنگ خودسازی و ایجاد ارتباط عمیقتر نسل نوجوان با مفاهیم معنوی برگزار میشود و فضای مساجد شهرستان را با حضور پرشور دانشآموزان، آکنده از حالوهوای عبادی و آرامشبخش کرده است.
حجتالاسلام مسلمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوی در حاشیه این مراسم با اشاره به گستردگی برگزاری اعتکاف دانشآموزی در سطح شهرستان اظهار داشت امسال اعتکاف دانشآموزی بهصورت تجمیعی برنامهریزی شده و در مجموع ۳۴ مسجد در شهرستان خوی میزبان معتکفان هستند که از این تعداد، ۱۴ مسجد بهصورت ویژه به اعتکاف دانشآموزی اختصاص یافته است.
وی افزود برگزاری منظم و هدفمند چنین برنامههایی نقش مهمی در تربیت دینی نوجوانان دارد و میتواند زمینهساز تقویت هویت دینی، مسئولیتپذیری اجتماعی و ارتقای سرمایه معنوی نسل آینده باشد.
در حاشیه این آیین معنوی، دانشآموزان معتکف نیز اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای دوری از مشغلههای روزمره، تمرکز بر خودسازی و تقویت ارتباط قلبی با خداوند عنوان کردند.
آیین اعتکاف دانشآموزی در شهرستان خوی طی روزهای برگزاری، با اجرای برنامههای عبادی و فرهنگی در مساجد میزبان ادامه خواهد داشت و دانشآموزان در این مدت، لحظاتی سرشار از معنویت و آرامش را تجربه میکنند.