به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرماندار ویژه آبادان گفت: شهروندان برای مبارزه با پدیده گران فروشی در صورت مشاهده هرگونه موردی از تخلف صنفی آن را به سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند.

خسرو پیرهادی اظهار کرد: ساز و کار لازم برای ارتباط مناسب با مردم و امکان گزارش گران فروشی توسط اداره صنعت، معدن و تجارت فراهم است تا بتوان با پدیده گران فروشی مقابله کرد.

وی افزود: برنج به اندازه کافی در شهرستان وجود دارد، اما نحوه توزیع آن مشکل دارد؛ تعاونی‌های سطح شهر بر اساس سامانه اقدام به توزیع آن می‌کنند که باید روش توزیع تغییر یابد.

فرماندار ویژه آبادان گفت: درخواست افزایش و اختصاص سهمیه روغن به استان داده شده تا شهروندان برای دسترسی و تهیه به روغن با مشکل مواجه نشوند.

وی با هشدار به متخلفان بازار خاطر نشان کرد: صنوف حق ندارند با آوردن توجیه و دلیل، قیمت کالا را افزایش و به مردم عرضه کنند.

پیرهادی ادامه داد: گرانی و آشفتگی بازار موجب آزار مردم می‌شود و باید متولیان کنترل و نظارت بازار با جدیت به اصناف سرکشی کرده و اقدام لازم را در بازدارندگی متخلف انجام دهند.