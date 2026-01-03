هفته دهم لیگ برتر فوتسال زنان امروز (شنبه ۱۳ دی) با برگزاری ۶ دیدار حساس دنبال شد و نتایج آن به تغییر دوباره صدر جدول انجامید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در مهم‌ترین دیدار هفته تیم استقلال تهران که پس از شکست هفته گذشته مقابل نفت امیدیه تحت فشار قرار داشت با نمایشی طوفانی و کاملاً برتر موفق شد ملی حفاری اهواز را با نتیجه پرگل ۸ بر صفر شکست دهد. شاگردان شهناز یاری با این پیروزی قاطع و با کسب سه امتیاز ارزشمند دوباره به صدر جدول بازگشتند.

در دیگر دیدار حساس هفته گلبرگ تاکستان که پیش از این در صدر جدول قرار داشت برابر مس کرمان متوقف شد و با از دست دادن امتیاز فرصت حفظ صدرنشینی را از دست داد. این نتیجه باعث شد گلبرگ با وجود عملکرد خوب هفته‌های گذشته جایگاه نخست را به استقلال واگذار کند.

با پایان هفته دهم استقلال تهران با صعود دوباره به صدر جدول جدی‌ترین مدعی قهرمانی لقب گرفت. گلبرگ تاکستان و فولاد هرمزگان نیز در تعقیب صدرنشین باقی مانده‌اند و رقابت در بالای جدول همچنان بسیار نزدیک و نفس‌گیر دنبال می‌شود.

نتایج هفته دهم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

هیئت خراسان رضوی یک -پالایش نفت آبادان ۲

پالایش نفت اصفهان ۵- مس رفسنجان ۲

فولاد هرمزگان یک - نفت امیدیه صفر

سپاهان اصفهان ۲- ایران زمین ملارد یک

استقلال تهران ۸- ملی حفاری اهواز صفر

مس کرمان ۳- گلبرگ تاکستان یک