پل سه راه جویبار فردا یک شنبه بهره برداری میشود
پل سه راه جویبار که به نام امام علی (ع) نامگذاری شده است ساعت ۸ صبح فردا یک شنبه زیر بار ترافیکی میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ استاندار مازندران ظهر امروز در بازدید از پل تقاطع سه راه جویبار ساری، گفت: با توجه به اینکه روند ساخت این پل در روز ولادت امام علی (ع) تکمیل شده است بنام پل امام علی (ع) نام گذاری میشود.
یونسی رستمی با اشاره به اینکه این پل اکنون تکمیل و آماده بهره برداری شده است، افزود: رانندگان از ساعت ۸ فردا یکشنبه ۱۴ دی میتوانند از این پل استفاده کنند.
او با بیان اینکه طول این پل هزار و صد متر است، ادامه داد: روند اجرای این پل در هشت ماه گذشته با پیگیریهای انجام شده از ۲۰ درصد به ۱۰۰ درصد رسیده است.
استاندار مازندران از مردم استان بخاطر ترافیک بوجود آمده در روند ساخت این پل عذرخواهی کرد و گفت: مازندران یک کلان شهر است و همه طرحهای عمرانی باید با برنامه ریزی مدون هر چه زودتر تکمیل شوند.
عملیات اجرایی پل سه راه جویبار در مسیر کمربندی شهر ساری از حدود ۱۰ سال قبل به عنوان راه اتصال اصلی و راهبردی ساری آغاز شده بود و به دلیل تزریق قطره چکانی اعتبار ناتمام مانده بود، اما با ورود جدی نماینده عالی دولت در استان این طرح بهره برداری شد.