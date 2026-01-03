

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ استاندار مازندران ظهر امروز در بازدید از پل تقاطع سه راه جویبار ساری، گفت: با توجه به اینکه روند ساخت این پل در روز ولادت امام علی (ع) تکمیل شده است بنام پل امام علی (ع) نام گذاری می‌شود.

یونسی رستمی با اشاره به اینکه این پل اکنون تکمیل و آماده بهره برداری شده است، افزود: رانندگان از ساعت ۸ فردا یکشنبه ۱۴ دی می‌توانند از این پل استفاده کنند.

او با بیان اینکه طول این پل هزار و صد متر است، ادامه داد: روند اجرای این پل در هشت ماه گذشته با پیگیری‌های انجام شده از ۲۰ درصد به ۱۰۰ درصد رسیده است.

استاندار مازندران از مردم استان بخاطر ترافیک بوجود آمده در روند ساخت این پل عذرخواهی کرد و گفت: مازندران یک کلان شهر است و همه طرح‌های عمرانی باید با برنامه ریزی مدون هر چه زودتر تکمیل شوند.