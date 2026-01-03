دادستان شهرستان چرداول از دستگیری عاملان ناامنی و تیراندازی شهر سرابله خبر داد و گفت: برخورد قاطع دستگاه قضائی و نیرو‌های امنیتی و انتظامی با عوامل ناامنی ادامه دارد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سهراب زاده اظهار داشت: افرادی که با اقدامات مجرمانه از جمله ایجاد اغتشاش و تیراندازی موجب برهم زدن آرامش شهروندان شده بودند، توسط نیروهای انتظامی و امنیتی شناسایی شده‌اند.

وی افزود: دستگاه قضائی با دستوراتی که صادر کرده، در کنار نیروی انتظامی، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه، کاملاً محکم ایستاده است و در روز‌های اخیر نیز دستگیری‌هایی در این زمینه انجام شده است، این روند ادامه خواهد داشت و سایر عوامل نیز شناسایی شده و به اشد مجازات قانونی محکوم می‌شوند.

وی در پایان گفت: این حوادث از حوالی شب آغاز و تا حدود ساعت یک بامداد ادامه داشت که با حضور نیرو‌های عملیاتی، وضعیت تقریباً تحت کنترل درآمد و هم‌اکنون نیز عملیات پاک‌سازی و دستگیری افراد مرتبط ادامه دارد.

گفتنی است فضای ایجادشده اخیر نه از سوی مردم و نه از طرف کسبه و بازاریانی که اعتراضاتی داشتند، مورد قبول نیست، مردم نارضایتی و انزجار کامل خود را از این اتفاقات ابراز کرده‌اند.