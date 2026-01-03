به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ شیعیان افغانستان امروز به مناسبت سیزدهم رجب سالروز ولادت مولود کعبه، حضرت امیرالمومنین علی (ع) در مناطق مختلف این کشور مراسم جشن و شادمانی برگزار کردند.

این مراسم در شهر‌های کابل، هرات، مزار شریف و استان‌های بامیان و دایکندی برگزار شد و عاشقان خاندان ولایت با حضور پرشور در این مراسم بار دیگر با ولایت و امامت تجدید پیمان کردند.

مساجد و حسینیه‌هایی که محل برگزاری جشن‌های سیزدهم رجب بود، آزین بندی شده و جلوه‌های زیبایی را خلق کرده است.

سخنرانی علما و مداحی مداحان اهل بیت (ع)، بخش مهمی از مراسم جشن ولادت امام علی (ع) بود. سخنرانان این مجالس با تاکید بر الگوپذیری از شخصیت فردی و اجتماعی مولا امیرالمومنین، شجاعت، زهد و تقوی و فداکاری امام را سرلوحه زندگی مسلمانان جهان دانستند.

مراسم سالروز ولادت پر میمنت مولود کعبه و شهید محراب، روز گذشته نیز در برخی مناطق افغانستان بویژه مساجد شهر کابل برگزار شده بود.